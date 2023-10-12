ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “ABD askeri desteği...'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:37

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin-İsrail çatışmaları devam ederken geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, "Bugün sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" dedi. Blinken, “İsrail’e ileteceğim mesaj şu. Kendinizi savunmak için tek başınıza yeterince güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var olduğu sürece bunu asla tek başınıza yapmak zorunda kalmayacaksınız. Her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

“ABD, İSRAİL’İN ARKASINDA”

Blinken, çeşitli savunma malzemelerinin yanı sıra Demir Kubbe’yi yenilemek için mühimmat önleyiciler tedarik ettiklerini belirterek, “Sözümüzü yerine getiriyoruz. ABD askeri desteğinin ilk sevkiyatları İsrail’e ulaştı ve daha fazlası da yolda. İsrail’in savunma ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için Kongre ile birlikte çalışacağız” dedi.

Kongrede İsrail’in güvenliğine yönelik yoğun bir destek olduğunu belirten Blinken, İsrail’e müdahalede bulunmaya hazırlanan ülkelere de seslenerek, “Yapmayın. ABD, İsrail’in arkasında” ifadelerini kullandı.



“EN AZ 25 ABD VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ”

Blinken ayrıca, Hamas’ın İsrail’e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nda şu ana kadar en az 25 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti. Blinken, “İsrail’in kendisini savunma ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını sağlama hakkı ve yükümlülüğü var” dedi. Blinken, ABD’nin esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığını kaydetti.



“BU KÖTÜLÜĞE KARŞI BİRLİK OLMAMIZ GEREKEN BİR ZAMANDAYIZ”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Blinken’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkına Hamas’a karşı savaşımızda verdiği inanılmaz destek için teşekkür ederiz” dedi.

Kendilerini zorlu günlerin beklediğini belirten Netanyahu, “Bu kötülüğe karşı dik, gururlu ve birlik olmamız gereken bir zamandayız ve ABD böyle bir tutum sergiliyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu, konuşmasının sonunda Blinken’in elini sıkarak, “Bugün, yarın ve her zaman İsrail’in yanında durduğu için ABD’ye teşekkür ederim” dedi.

