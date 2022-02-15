ABD Dışişleri Bakanlığından Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD yurttaşlarına bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD yurttaşlarının ayrılması çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı yurttaşlarına, Belarus ve Moldova'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Belarus'a yönelik açıklamasında, "Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, Covid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD yurttaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır" ifadelerine yer verildi.
31 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığının, ABD hükümeti çalışanlarının aile üyelerinin Minsk Büyükelçiliği'nden ayrılmasının emredildiği hatırlatılan açıklamada, Belarus'a yönelik seyahat uyarısının "4. Seviye" olan en üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi.
Ukrayna sınırı yakınındaki "olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetlerindeki artışın" durumu öngörülemez hale getirdiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle yabancıları hedef alan potansiyel taciz de mümkündür. Durumun artan değişkenliği göz önüne alındığında, ABD yurttaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir" denildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, ayrıca ABD hükümetinin Belarus'taki ABD yurttaşlarına rutin veya acil hizmet sağlama kabiliyetinin Belarus hükümetinin ABD Büyükelçiliği kadrosuna ilişkin sınırlamaları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde sınırlandırıldığı ifade edildi.
MOLDOVA
Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD yurttaşlarını uyardı.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Covid-19, Ukrayna çevresindeki olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetleri ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş çatışma nedeniyle Moldova'ya seyahat etmeyin. Transdinyester'deki ABD yurttaşları, ticari veya özel yollarla derhal ayrılmalıdır."
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