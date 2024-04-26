Tehdide tehditle cevap verdi! ABD ve Çin Dışişleri Bakanları görüştü

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:27

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:27

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, süper güçler arasındaki ilişkilerin yeniden gerildiği bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Pekin'de yapacağı görüşme öncesinde basına konuştu. ABD'nin Çin'in "kırmızı çizgilerine" basmaması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, her iki ülkenin de "en önemli diplomatik ilişki" olarak nitelendirdiği bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetmeleri gerektiğini vurguladı.

Blinken'in Çin'e yaptığı üç günlük ziyaret, Joe Biden ile Xi Jinping arasında büyük ölçüde başarılı geçen ve Tayvan konusundaki gerilimin azalması, iki ülke orduları arasında temasların yeniden kurulması ve narkotikle mücadele çabalarında ikili işbirliğini de beraberinde getiren zirveden beş ay sonra gerçekleşti.

ABD'DEN ÇİN'E YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD, Rus savunma sanayine tedarik sağlayan Çinli şirketlere yaptırım uygulama tehdidinde bulundu. Washington, Çin menşeili bazı ürünlere gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Biden yönetimi ayrıca, gelişmiş bilgisayar çipleri üzerindeki ihracat kontrollerini de iyice sıkılaştırdı.

ABD'yi, "Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarları konusunda Çin'in kırmızı çizgilerine basmaması" konusunda uyaran Wang, "Bu durum, iki ülke arasında samimiyeti ve bizim yeteneğimizi sınayan önemli bir sorun" ifadesini kullandı.

"DÜNYA BİZİM CEVABIMIZI BEKLİYOR"

Wang Yi, basın toplantısı sırasında sözlerine şöyle devam etti:

"İki taraf küresel meselelerde uluslararası işbirliğine öncülük etmeli. Bu süreçte herkesin fayda sağlaması mı hedeflenmeli, yoksa karşılıklı rekabet ve çatışmaya mı girilmeli, hatta tüm tarafların zarar göreceği bir çatışma mı yaşanmalı? Uluslararası toplum bizim vereceğimiz cevabı bekliyor."

Buna karşılık Blinken, "yanlış anlamalardan ve yanlış hesaplamalardan kaçınmak için" yüz yüze görüşme fırsatını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Blinken, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin dünya çapında yarattığı etki göz önüne alındığında, bu yalnızca kendi halkımız için değil, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için de sahip olduğumuz ortak bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Blinken, Rusya'nın silah endüstrisine silah bileşenleri ve çift kullanımlı ekipman satan Çinli şirketlerin, yakında ABD ve Avrupalı müttefiklerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği mesajını vermek için Çin’e gelmişti. Çin, bu ihracatı engellemeye yönelik çağrıları, Çin ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere dış müdahale olarak nitelendirerek geri çevirdi.