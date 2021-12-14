Son dakika | Pfizer'dan Covid-19 ilacı müjdesi
Son dakika | Pfizer, geliştirdiği Covid-19 hapına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Şirket, elde edilen güncel verilere göre, Covid-19 hapının yüzde 89 etkili olduğunu doğruladı. Açıklamada ayrıca, antiviral ilacın muhtemelen Omicron varyantına karşı çalışabileceğini de belirtildi.
ABD'li ilaç üreticisi geçen ay, yaklaşık bin 200 kişide alınan geçici sonuçlara göre ilacın, hastaneye yatışları veya ölümleri önlemede plaseboya kıyasla yaklaşık yüzde 89 oranında etkili olduğunu söyledi. Bugün açıklanan verilere ek bin kişi daha dahil edildi.
Plasebo alıcıları arasında 12 ölümle karşılaştırıldığında, Pfizer tedavisi alan denemede hiç kimse ölmedi.
Pfizer hapları, semptomların başlamasından kısa bir süre sonra başlayarak beş gün boyunca her 12 saatte bir eski antiviral ritonavir ile birlikte alınıyor. İzin verilirse tedavi Paxlovid olarak satılacak.
Pfizer ayrıca, tedavinin yaklaşık 600 standart riskli yetişkinde hastaneye yatışları yaklaşık yüzde 70 oranında azalttığını gösteren ikinci bir klinik araştırmadan elde edilen erken verileri de yayınladı.
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