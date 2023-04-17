ABD Hazine Bakanı Yellen: Yaptırımlar, doların küresel hegemonyasını zayıflatabilir

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:07

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:07

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna-Rusya savaşının tırmanması üzerine Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların, dünyanın rezerv para birimi olan ABD dolarının hegemonyasını tehdit edebileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Yellen, "Doların rolüyle bağlantılı mali yaptırımlar uyguladığımızda, bunun zaman içinde doların hegemonyasını zayıflatma riski vardır" dedi.

Yellen, ABD dolarının "diğer ülkelerin aynı özelliklere sahip bir alternatif bulmasının kolay olmadığı nedenlerle küresel bir para birimi olarak kullanıldığını" iddia etti.

ABD dışında dünyada ABD doları gibi temel "para biriminin dünyaya hizmet etmesini sağlayacak kurumsal altyapıya" sahip başka bir ülke olmadığını savunan Yellen, Rusya'ya yönelik yaptırımların hala "son derece önemli bir araç" olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından dondurulan ABD'deki Rus varlıklarına Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmak üzere el konulup konulamayacağı sorulduğunda Yellen, Moskova'nın Ukrayna'ya verdiği iddia edilen "zararları ödemesi gerektiğini" söyledi.