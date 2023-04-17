ABD'den terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisine operasyon
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü IŞİD'in üst düzey bir yöneticisini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda bir ABD helikopterinin Pazartesi sabahı erken saatlerde terör örgütü IŞİD'in üst düzey bir yöneticisini hedef alarak, etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, konuya ilişkin açıklama yaparak, öldürülen IŞİD'li teröristin kimliği hakkında bir bilgi vermezken, operasyonda iki silahlı kişinin daha öldürüldüğünü söyledi.
Joe Buccino, "Baskında IŞİD'in Suriye'deki üst düzey bir liderinin ve Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlamaktan sorumlu bir operasyon planlayıcısının öldürüldüğüne inanıyoruz" dedi.
Buccino, baskında hiçbir ABD askerinin yaralanmadığını ve hiçbir helikopterin düşürülmediğini de ifade etti.
Buccino, "IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından büyük önem taşıyor" dedi.
CENTCOM, bir hafta önce ABD'nin bir başka helikopter baskınında Suriye'nin doğusunda bir IŞİD mensubunu ve iki yardımcısını yakaladığını duyurmuştu.
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