Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:36
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen füze denemelerinin, North Hwanghae bölgesinden yerel saatle 07.47 ve 08.00'de Japon Denizi yönüne yapıldığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığına göre kısa menzilli balistik füzeler havada 370 kilometre yol alarak Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştü.

Bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığı bildirildi.

Denemelerin, Güney Kore ile ABD ordularının 3 Nisan'a kadar sürecek askeri tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.


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