ABD koronavirüse ilişkin istihbarat raporunu yayınladı
ABD istihbaratı, Covid-19’un kökenine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.
ABD istihbaratı koronavirüsün kökenine dair hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda virüsün kökeni konusu "yine" yanıtsız kaldı.
ABD Ulusal İstihbarat Topluluğu'nun raporunda "doğal bir köken" ve laboratuvar sızıntısı gibi "makul" hipotezler olduğu vurgulandı. Ancak analistlerin hangisinin daha "olası olduğu" konusunda anlaşamadığı belirtildi.
Rapora göre, virüsün doğal kökenli olduğuna inananların ulaştıkları sonuca güvenleri az ve laboratuvar iddiası sonucuna ulaşanlarda ise güven "orta" derecede olduğu belirtildi.
İstihbarat kurumları Covid-19'un "biyolojik silah olarak" geliştirilmediği konusundaysa hemfikir.
-NTV
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