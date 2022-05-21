ABD medyası: Beyaz milliyetçiliği Amerikan halkının yüzleşmesi gereken acil bir tehdit
The Atlantic dergisinden bu hafta yayınlanan bir makalede, beyaz güç hareketinin daha fazla şiddete yol açtığına dikkat çekilerek, beyaz milliyetçiliğinin Amerikan halkının yüzleşmesi gereken acil bir tehdit olduğu belirtildi.
New York eyaletinin Buffalo kentinde Cumartesi günü bir markette alışveriş yapan siyahlara yönelik silahlı saldırı, benzeri saldırılar zincirinin ardından geldi. Aynı zamanda "Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America" (Savaşı Eve Getirmek: Beyaz Güç Hareketi ve Paramiliter Amerika) başlıklı kitabın yazarı olan Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Kathleen Belew imzalı "Beyaz Güç, Beyaz Şiddet" başlıklı yazıda, silahlı kişilerin sinagoglar, camiler, ibadethaneler ve İncil çalışması yapılan yerlerde ibadet edenleri hedef aldığı; yaz kampları ve festivallere katılan insanlara ateş açtığı kaydedildi. Söz konusu olayların failleri birer beyaz güç eylemcisiydi.
Xinhua'da yer alan habere göre, Saldırganların birçoğunun, tutarlı bir siyasi ideolojiyi ana hatlarıyla belirten manifestolarda kendilerini harekete geçiren nedenleri uzun uzadıya yazdığı belirtilen makalede, "Amerika Birleşik Devletleri'nde onlar yasa koyucularımızın kınamadığı, yargı sistemimizin soruşturmadığı ve toplumumuzun durdurmadığı geniş bir toplumsal hareket tarafından destekleniyor" denildi.
Makalede bu durumun, her ne kadar öyle görünseler de silahlı saldırıyı gerçekleştirenler yalnız hareket ettiklerini ileri sürseler de söz konusu saldırıların kesinlikle "yalnız kurt" saldırısı olmadığı anlamına geldiğini vurgulandı.
Makalede, "Ancak tüm bu şiddet, şimdi yüzleşmemiz gereken acil tehdidin yalnızca yarısını temsil ediyor. Beyaz milliyetçiliğinin diğer yarısı, bunun en şiddetli sonuçlarından habersiz görünen yönetimler ve televizyonlarımızda bulunuyor" denildi.
Beyaz güç ideolojisinde kitlelere yönelik şiddet bir nihai amaçtan çok bir araç olarak görülüyor. Makaleye göre Amerikan halkının, "Şu anda çevrimiçi olarak silahlı kişiler arasında düzenli olarak paylaşılan, gelecekteki kitlesel silahlı saldırı düzenleyeceklere talimatlar vermenin yanı sıra saldırının kendisinin nasıl ırk savaşını ve sivil huzursuzluğu kışkırtmak istediğini açıklayan manifestolara bakmaktan başka bir şeye ihtiyacı yok".
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