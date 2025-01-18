Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj: ‘Akrep ve kurbağa…’
CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşarak "Akrep ve Kurbağa…" notunu düştü. Kılıçdaroğlu “Normalleştirirsen, asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar" ifadelerini kullandı.
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Akrep ve Kurbağa…" başlıklı bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı masada ‘Adalet’ ve ‘Yürüyüş’ kitapları yer aldı. Masada aynı zamanda siyasi yasak istemi ile yargılandığı davadaki savunması yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
"Sevgili dostlar,
Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere, yüzmeyi bilmeyen akrep kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür ve cevaben "Ben akrebim, tabiatım bu." der.
Kıssadan hisse: Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen, asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.
Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek."
Akrep ve Kurbağa… pic.twitter.com/vJyE84WouF— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 18, 2025
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