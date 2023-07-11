ABD merkezli düşünce kuruluşunun başkanı, Çin ajanı olmakla suçlanıyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:07

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:07

ABD'de savcılar, Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Küresel Güvenlik Analizi Enstitüsü'nün eş direktörünü, "Çin'in kayıtsız ajanı olarak hareket etmekle ve İran petrolünün satışına aracılık etmekle" suçladı.

ABD ve İsrail vatandaşı olan Gal Luft, 2016 yılında Çin'de yerleşik müdürler adına eski bir üst düzey ABD hükümet yetkilisini "işe almak ve ödeme yapmakla" suçlanıyor.

Savcılar, eski yetkilinin kimliğini açıklamazken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olarak çalıştığını dile getirdi.

Luft'un adını taşıyan ve 15 binden fazla takipçisi olan bir Twitter hesabı, 18 Şubat'ta attığı bir tweet'te Luft'un "ABD'nin siyasi amaçlı iade talebi üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde tutuklandığını" söyledi.

Luft, tweet'inde "Ben hiçbir zaman silah tüccarı olmadım" dedi.

Savcılar, 57 yaşındaki Luft'un Şubat ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ABD'deki suçlamalar nedeniyle tutuklandığını, ancak iadesini beklerken kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kaçtığını belirtti.

LUFT'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Savcılar, Luft'un Çinli şirketlerin Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kenya gibi ülkelere silah satması için, ABD yasalarının gerektirdiği şekilde ruhsatı olmamasına rağmen aracılık yaptığını iddia ediyor.

Luft ayrıca, ABD'nin Orta Doğu ülkesine uyguladığı yaptırımlara rağmen İranlı yetkililer ile Çinli bir enerji şirketi arasında petrol anlaşmalarını görüşmek üzere toplantılar düzenlemekle de suçlanıyor.