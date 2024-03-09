ABD ordusuna ait helikopter düştü: 3 asker öldü
ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralı olduğu belirtildi.
ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, sınır güvenliği görevi sırasında UH-72 Lakota model bir helikopterin Teksas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.
Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği ifade edilirken 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
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