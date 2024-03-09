ABD ordusuna ait helikopter düştü: 3 asker öldü

ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralı olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:49
ABD ordusuna ait helikopter düştü: 3 asker öldü
Abone Ol google-news

ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, sınır güvenliği görevi sırasında UH-72 Lakota model bir helikopterin Teksas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği ifade edilirken 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.


ABD haberleri helikopter haberleri

İlgili Haberler

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!
ABD 'yardımları' 5 kişiyi öldürdü! 'Paraşütler açılmamış...'

ABD 'yardımları' 5 kişiyi öldürdü! 'Paraşütler açılmamış...'
Fatih Altaylı'dan iktidara 'Eylem Tok' tepkisi: 'Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler...'

Fatih Altaylı'dan iktidara 'Eylem Tok' tepkisi: 'Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin 'Yeniden Refah' telaşı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'

AKP'nin 'Yeniden Refah' telaşı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti

Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…

Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…
Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'

Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!
İstanbullular dikkat! Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak

İstanbullular dikkat! Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi