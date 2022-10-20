AB'den İran'a 'şahid' İHA'ları yaptırımı

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:20

Ukrayna, Rusya'yı İran yapımı intihar İHA'ları olan 'Şahid'leri kullanmakla suçladı. Ancak hem İran hem de Rusya suçlamaları reddetti.

Reuters'ın haberine göre, Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığı, "AB büyükelçileri, Ukrayna'ya yapılan saldırılarda kullanılan İran menşeili İHA'ların satışında rol oynayan kurumlara uygulanacak yaptırımlar konusunda anlaştı" açıklaması yaptı.

Açıklamada, "AB ülkeleri üç kişinin ve İHA'ların teslimatından sorumlu bir kurumun varlıklarının dondurulması konusunda anlaştı. Bu önlemler hakkında daha önce yaptırım kararı alınmış dört İran kurumunu da içerecek şekilde genişletilebilir" denildi.

AB hükümetlerinin yaptırım uzmanları, iki diplomatın verdiği bilgiye göre, İran yapımı intihar İHA'larının üreticisi olan Şahid Havacılık Endüstrileri'ne, iki generale ve İran Devrim Muhafızları'nda İHA programını yürüten Saeed Aghajani'ye yaptırım uygulanmasını uygun bulmuştu.