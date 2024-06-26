ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkdaşı Belousov ile görüştü
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefonda görüştü.
Pentagon’dan dün görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “25 Haziran günü Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefonda görüştü. Bu Bakan Austin'in Bakan Belousov ile yaptığı ilk telefon görüşmesiydi ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarının korunmasının önemini vurguladı” ifadelerine yer verildi.
"ABD'NİN GİRİŞİMİYLE..."
Rusya Savunma Bakanlığı ise görüşmeye dair yaptığı açıklamada "25 Haziran 2024'te Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov ile ABD Savunma Bakanı L. Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Savunma Bakanları, Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.
A.R. Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Amerikan silahlarının tedarikinin devam etmesiyle bağlantılı olarak durumun daha da tırmanma tehlikesine dikkat çekti. Diğer konular da görüşüldü" ifadelerine yer verdi.
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