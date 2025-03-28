ABD, tuvalet kağıdı sıkıntısı riskiyle karşı karşıya

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:25

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:25

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kanada’dan ithal edilen yumuşak ağaç kerestesine uygulamayı planladığı yüksek vergiler, ülkenin tuvalet kağıdı tedarikini tehdit ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, Trump yönetimi kereste vergilerini iki katına çıkararak yüzde 27’ye yükseltmeyi ve olası ek vergilerle bu oranı yüzde 50’nin üzerine taşımayı planlıyor.

Haberde, “Başkan Donald Trump'ın yumuşak ağaç kerestesine getirmeyi vaat ettiği vergiler, kimsenin onsuz kalmak istemeyeceği bir şeyin tedarik zincirini bozma riski taşıyor: tuvalet kağıdı” ifadesi dikkat çekti.

ABD’de kullanılan tuvalet kağıdının yaklaşık yüzde 30’u ve kağıt havluların yarısı, büyük ölçüde Kanada’da üretilen özel bir yumuşak ağaç hamurundan (NBSK) yapılıyor.

Danışmanlık firması TTOBMA’nın başkanı Brian McClay’e göre, ABD yalnızca 2024 yılı içinde Kanada’dan yaklaşık 2 milyon ton NBSK ithal edecek. Bu durum, ülkenin bu ham maddeye olan bağımlılığını gözler önüne seriyor.

Trump’ın bu vergi adımlarının, iç tüketimde önemli bir ürün olan tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçları nasıl etkileyebileceği tartışma konusu olurken, analistler tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Trump yönetimi daha önce de Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 20 oranında vergi getirmişti. Ayrıca, Avrupa Birliği’nden gelen mallar ile tüm çelik, alüminyum ve otomobil ithalatına da ek vergiler uygulanmıştı.

2 Nisan’dan itibaren ABD'nin uygulamaya koyacağı yeni “misilleme” vergileri gündemde olsa da, bu vergilerin kapsamı ve detayları henüz netleşmiş değil.

Buna karşılık birçok ülke ya halihazırda karşı önlemleri devreye soktu ya da yakın zamanda uygulamaya başlayacağını açıkladı.