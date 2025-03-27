Trump gümrük vergilerinden geri adım atmıyor! 'Tahsilata başlıyoruz'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:36

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Araçlara, ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

TRUMP NET KONUŞTU

Trump, ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı 2 Nisan olacağını yineleyerek, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarifelerin otomobil endüstrisinde "muazzam" bir büyümeye yol açacağını vurgulayan Trump, ilaç endüstrisini ülkeye geri getirmek için ilaçlara da tarife uygulayacaklarını aktardı. Trump, ithal keresteye yönelik tarifelerin de geleceğine işaret etti.

Analistler, otomobil sektörüne yönelik açıklanan tarifenin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini kaydederek, ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının da küresel risk algısı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ GECİKEBİLİR

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, dün açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisinden emin olmadığını, fiyatları yükseltme ihtimalinin daha yüksek faiz oranlarını, ekonomik büyümeyi yavaşlatma ihtimalinin ise borçlanma maliyetlerini düşürmeyi gerektirdiğini belirtti. Kashkari, durum netlik kazanana kadar Fed'in, para politikasında uzun bir süre olduğu yerde kalmasının gerekebileceğini kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de tarifelerin etkisinin geçici olacağının net olmadığını, dolaylı etkilerin faiz oranlarının daha uzun süre sabit tutulmasını gerektirebileceğini bildirdi.

Analistler, başta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri olmak üzere bugün ve yarın açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'nin korumacı ticaret tutumu ve yeni tarife söylemlerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,2 azalışla 104,3 seviyesinde başladı.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı dün yatay seyirle günü 3 bin 20 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 3 bin 34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 73,1 dolardan alıcı buluyor.

ABD PİYASALARI

ABD'nin korumacı ticaret tutumunun ham madde piyasaları için de risk oluşturabileceğine yönelik endişelerin etkisiyle artan talebe paralel olarak bakırın libresi dün 5,33 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 5,22 dolardan kapandı. Bakırın libre fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,24 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrederken, bölgeden ABD'nin otomobil tarifelerine yönelik ilk tepkiler geldi.

AB'DEN TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını ve açıklanması beklenen diğer önlemleri bir arada değerlendireceklerini, bunlara karşı ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, yayımladığı açıklamada ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Analistler, gelecek hafta devreye girecek karşılıklılık esaslı tarifelerle birlikte birçok ülkenin misilleme açıklamalarının takip edileceğini kaydederek, önümüzdeki dönemde ticaret savaşlarının derinleşebileceğini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

OTOMOTİV HİSSELERİNDE DEĞER KAYBI

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Trump'ın otomotiv sektörüne yönelik yeni tarife adımları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Güney Kore ve Japon otomotiv hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Japonya'da işlem gören Mazda Motors'un hisseleri yüzde 6,2, Subaru'nun hisseleri yüzde 5,4, Mitsubishi Motors'un hisseleri yüzde 3,9, Honda Motor'un hisseleri yüzde 3 ve Toyota'nın hisseleri yüzde 2,6 değer kaybetti.

Güney Kore'de ise Hyundai Motor'un hisseleri yüzde 3,8 ve Kia'nın hisseleri yüzde 3,5 düştü.