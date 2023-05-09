ABD, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini açıklayacak

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:27

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:28

ABD'li bir yetkili, ABD'nin Salı günü Ukrayna için hava savunma sistemleri, mühimmat ve eğitim fonlarını içeren 1.2 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamayı planladığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre yetkili, Ukrayna'nın 155 mm'lik obüs mühimmatı, karşı drone mühimmatı ve uydu görüntülerinin yanı sıra çeşitli eğitim türleri için fon alacağını söyledi.

Paketin ödemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin ABD silah stoklarından çekmek yerine sanayiden silah satın almasına olanak tanıyan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonundan yapılıyor.

İlk olarak Associated Press tarafından haberleştirilen askeri yardım, Kongre ve Beyaz Saray'ın ülke borcunun temerrüde düşmesini önlemenin yollarını tartıştığı ve birçok Cumhuriyetçinin borç limitinin kaldırılması karşılığında iç harcamalarda keskin kesintiler talep ettiği bir dönemde geldi.