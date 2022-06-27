ABD’de 3 yaşındaki bebeğin cesedi, derin dondurucuda bulundu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:14

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ABD’nin Michigan eyaletinde Detroit kentinde polis, bir binanın bodrum katındaki derin dondurucuda 3 yaşında bir bebeğin cansız bedenini buldu.

Olayın ardından bebeğin annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından gözaltına alındı.

31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atılırken, Wayne County Savcısı Kym Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, evde onlarla birlikte yaşayan katiller yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor" dedi.

Ailenin kapı komşusu Cheryl Hardy ise çok yakında oturduğunu ve yardım edebilmeyi çok istediğini söyleyerek, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Keşke onu kurtarabilseydim" dedi.

Bebeğin nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.