ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı
ABD’nin Texas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada 2’si pilot toplam 5 kişi yaralandı.
ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth’da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.
Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.
ABD'de askeri eğitim uçağı düştü: Çok sayıda yaralı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 19, 2021
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- Silikon karşılığında çocuklarının velayetini vermiş
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- AKP'den dikkat çeken 'Altındağ' adımı
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Taliban beklenen adımı attı!