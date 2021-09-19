ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü: 5 yaralı

19 Eylül 2021 Pazar, 22:57

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth’da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.



Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.