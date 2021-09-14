14 Eylül 2021 Salı, 23:03

Brezilya'nın San Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinde bir iş adamına ait 7 kişiyi taşıyan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alevlerin yükseldiği olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'da uçak düştü: 7 ölü — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 14, 2021

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.