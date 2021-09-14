Brezilya'da uçak düştü: 7 ölü
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın San Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinde bir iş adamına ait 7 kişiyi taşıyan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alevlerin yükseldiği olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucu iş adamı, eşi ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Brezilya'da uçak düştü: 7 ölü— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 14, 2021
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uçağın düşmesiyle birlikte alev aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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