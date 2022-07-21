Omicron BA.2.75’in endişe yaratan belirtisi: Şekil değiştirmeye başladı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:20

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19, ortaya çıkan yeni varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor.

İlk olarak mayıs ayında tespit edilen ve Hindistan’da şu sıralarda dominant varyant halini alan Centaurus adı verilen BA.2.75 varyantına ilişkin, salgınının seyrini değiştireceği öngörüleri yapılıyor.

İŞTE BELİRTİLER

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz medyası, ülkede Covid-19 geçirenlerin yaşadığı hastalık belirtilerinin sıralandığı ZOE uygulamasında hastalığın şekil değiştirmeye başladığını duyurdu. Güncel listeyi inceleyen İngiliz Kamu Sağlığı Hizmetleri, güncel Covid-19 belirtilerini sıraladı.

İngiliz yetkililere göre belirtiler şu şekilde: