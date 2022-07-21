Omicron BA.2.75’in endişe yaratan belirtisi: Şekil değiştirmeye başladı

Covid-19 tüm dünyada yeniden etkisini göstermeye devam ederken yetkililer koronavirüsün alt varyantı Omicron BA. 2.75'in (Centaurus) belirtilerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:20
Omicron BA.2.75’in endişe yaratan belirtisi: Şekil değiştirmeye başladı
Abone Ol google-news

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19, ortaya çıkan yeni varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor.

İlk olarak mayıs ayında tespit edilen ve Hindistan’da şu sıralarda dominant varyant halini alan Centaurus adı verilen BA.2.75 varyantına ilişkin, salgınının seyrini değiştireceği öngörüleri yapılıyor.

İŞTE BELİRTİLER

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz medyası, ülkede Covid-19 geçirenlerin yaşadığı hastalık belirtilerinin sıralandığı ZOE uygulamasında hastalığın şekil değiştirmeye başladığını duyurdu. Güncel listeyi inceleyen İngiliz Kamu Sağlığı Hizmetleri, güncel Covid-19 belirtilerini sıraladı.

İngiliz yetkililere göre belirtiler şu şekilde:

  • Yüksek ateş ve üşüme
  • Bitmek bilmeyen öksürük (24 saat içinde birden çok öksürük krizine girmek)
  • Tat ve koku kaybı ya da bozulması
  • Nefes darlığı
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Beden ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Boğaz ağrısı
  • Tıkalı ya da akan burun
  • İştah kaybı
  • İshal
  • Mide bulantısı

Covid-19 Covid-19 aşısı post covid belirti Centaurus Omicron BA. 2.75
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler