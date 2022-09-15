ABD'de bir anne çocuklarını boğduğu iddiasıyla cinayetten yargılanıyor
ABD'de bir annenin 3 aylık bebeği de dahil olmak üzere yaşları 7 ve 4 olan 3 çocuğunu okyanusta boğduğu iddia ediliyor
ABD'de 30 yaşındaki bir kadın, 3 çocuğunu Atlantik Okyanusu'nda boğduğu iddiasıyla cinayetle suçlanıyor.
Anne Erin Merdy, 12 Eylül'de Brooklyn'deki Coney Island iskelesinin kenarında çocukların cesedine ulaşılan yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta sırılsıklam ve yalınayak dolaşırken bulundu.
7 yaşındaki Zachary Merdy, 4 yaşındaki Liliana Merdy ve 3 aylık Oliver Bondarev'in boğularak öldüğü tespit edilmişti.
Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.
Cinayetle suçlanan annenin, mahkemeye ne zaman çıkarılacağı henüz belli değil.
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