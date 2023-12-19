ABD'de 'göçmen' kararı: Tutuklamanın önü açıldı
ABD'nin Teksas eyaletinde düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan yasa onaylandı.
ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott, ülkeye güney sınırından giren düzensiz göçmenlerin tutuklamasının önünü açan yasayı onayladı.
Vali Abbott, tasarıyı Teksas'ın Brownsville bölgesinde düzenlenen törenle onayladı.
Yasa, eyalet yetkililerine ABD'ye yasa dışı yollardan girdiği düşünülen göçmenleri tutuklama ve sınır dışı etme etkisi tanıyor.
Teksas'a giren düzensiz göçmenlerin, bu girişimlerini tekrarlaması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının da önünü açan yasanın, Mart 2024'de uygulamaya konulması planlanıyor.
Abbott, törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ı sınırı güvence altına almak için üzerine düşeni yapmamakla suçladı.
Biden'ın düzensiz göçmenler konusunda herhangi bir eylemde bulunmamasının Teksas'ı kendi başının çaresine bakmak zorunda bıraktığını söyleyen Abbott, "Teksas üzerine düşeni yapıyor ve Joe Biden tarafından ardına kadar açılan bir sınırı güvence altına almaya çalışıyor" dedi.
Abbot yasanın, düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkeye geri dönmeleri için bir mekanizma sağladığını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!