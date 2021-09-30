ABD'de hareket halindeki uçağın kanadına çıktı
ABD’de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı.
Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.
Adının Christian Segura olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Amerikan vatandaşı yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.
YÜKSEK TANSİYONU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.
Amerikan Havayolları şirketi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, olay hakkında bilgileri olduğunu, olayın diğer yolcular arasında her hangi bir endişeye veya uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- 6 lider yan yana gelecek
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Soçi dönüşü 'başkanlık' mesajı
- Eda Erdem'den törende Atatürkçülük mesajı