ABD'de okula silahlı baskın: 3 ölü, çok sayıda yaralı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Abundant Life Christian adlı okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de okula silahlı baskın: 3 ölü, çok sayıda yaralı!
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İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 22:26

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yer alan Madison kentindeki Abundant Life Christian adlı okula silahlı saldırı düzenlendi.

Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılarak, saldırganın etkisiz hale getirilmiş olabileceği belirtildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Madison Polis Departmanı yaptığı bir ikinci açıklamada düzeltme yaparak ölen kişi sayısının 3 olduğunu duyurdu. Polis "Üç kişi hayatını kaybetti. Üçü hayatını kaybedenler olmak üzere toplam dokuz kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Polis, "Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için" ifadelerini kullandı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Özel bir okul olan Abundant Life Christian, anaokulundan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyor ve yaklaşık 400 öğrencisi bulunuyor.

ABD'de geçtiğimiz yıl 349, bu yıl ise 322 okulda silahlı saldırı düzenlendi.


Etiketler: #ABD #okul #silahlı saldırı

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