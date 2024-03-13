ABD'de polis dehşeti: Otizmli çocuğu öldürdü

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:04

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:04

ABD'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 15 yaşındaki siyah otizmli çocuğun yakınları, olayı soruşturan Kaliforniyalı yetkililerden daha fazla şeffaflık talep etti.

Reuters'ya yer alan habere göre, Ryan Gainer isimli çocuk, 8 Mart Cuma günü öğlen saatlerinde Apple Valley'de polis tarafından vurularak öldürüldü. Aileyi temsil eden DeWitt Lacy, 'akıl sağlığı krizi' olarak nitelendirdiği bir durumla ilgili ailenin 911 arayarak yardım istediğini, bunun üzerine olay yerine gönderilen iki San Bernardino County şerif yardımcısından en az ikisinin çocuğa ateş açtığını anlattı.

AİLE 911'İ ARADI, OLAY YERİNE İKİ ŞERİF YARDIMCISI GÖNDERİLDİ

Şerif Ofisi'nin paylaştığı 911 arama kaydında, arka plandan bağırma seslerinin geldiği duyuluyordu. 911'i arayan kişi, erkek kardeşinin kız kardeşine vurduğunu ve elinde bir noktada kendi boynuna doğru yaklaştırdığı kırık bir cam parçası olduğunu söylüyordu. Telefondaki kişi ayrıca 15 yaşındaki çocuğun 'saldırı ve darpta' bulunduğunu belirtiyor ve yetkililerden polis memurlarını göndermesini istiyordu.

Avukat Lacy, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, çocuğun anne-babasının ev işlerini bitirene kadar video oyunu oynamasına ya da müzik dinlemesine izin vermediğini, bunun Gainer'i kızdırdığını, olayın da böyle başladığını anlattı. Avukatın açıklamasına göre, baba, oğlunu sakinleştirse de şerif yardımcılarının gelmesi üzerine çocuk yeniden sinirlenmiş ve elinde 'hule hoe' denilen bir bahçe gereci ile polislere doğru koşmuştu.

Şerif ofisinin iddiasına göre, Gainer, söz konucu gerecin 'kesici kısmını kaldırmış ve bu şekilde şerif yardımcılarından birinin üzerine doğru' koşmuştu. Yardımcılardan biri, bunun üzerine geri çekilmiş, çocuk da memura 'saldırmak' için onu kovalamıştı.

"TIBBİ YARDIM YAPILMIŞ OLSAYDI KURTARILABİLİRDİ"

Şerif ofisinin yayınladığı görüntülerde memurların çocuğa ateş ettiği anlar yer almadı. Ofis, yaralanan Gainer'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Gainer üzerinde yapılan otopsi tamamlanırken, Avukat Lacy, çocuğun cesedini inceleyen bir tıp uzmanının çocuğun kusmuğuyla boğulduğunu söylediğini anlattı. Avukat, o anda yapılacak tıbbi bir yardımın çocuğun hayatını kurtarabileceğini söyledi.

Avukatın açıkalamsına göre, şerif ofisi Gainer'i ve kendisinin otizmli olduğunu biliyordu. Buna göre, şerif yardımcıları daha önce de beş ila altı kez aile tarafından eve çağrılmıştı. Aile, Gainer'in üç kurşun yarası aldığına inanırken, polislerin toplamda kaç kez ateş ettiği ya da her iki memurun da ateş edip etmediği netlik kazanmadı.

'Siyah Hayatlar Önemlidir' hareketi de dün bir açıklama yaparak şerif yardımcılarının derhal görevden alınmasını ve olaydan 'sorumlu tutulmasını' talep etti. Hareket, tüm kamera görüntüleri ile olayla ilgili tüm belgelerin de paylaşılmasını istedi. 'Siyah Hayatlar Önemlidir', Gainer'in ölümünün polisin bireylere, özellikle de azınlıklara yönelik haksız ölümcül şiddet kullanımıyla ilgili devam eden bir soruna işaret ettiğini vurguladı.