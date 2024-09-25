ABD'de seçim maratonu başladı... Hangi küresel şirket, hangi adayı destekliyor?
Dünya, 5 Kasım 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken, seçimin iki güçlü adayı olan Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump'a eylül ayında en çok bağış yapan şirketler kamuoyuna açıklandı.
World of Statistics tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2024 itibariyle Harris'e en büyük maddi destek Microsoft ve Google gibi bilişim devlerinden gelirken; Trump, en büyük desteği Boeing, American Airlines ve Walmart gibi büyük şirketlerden aldı.
Buna göre, eski başkan Donald Trump'ın ilk dört bağışçısı arasında, Eylül ayında yaptıkları bağışlara göre sırasıyla aşağıdaki şirketler yer alıyor:
- 134 bin 174 dolar ile American Airlines
- 83 bin 908 dolar ile Walmart
- 82 bin 761 dolar ile Boeing
- ve 69 bin 552 dolar ile Lockheed Martin
Harris'in ilk dört bağışçısı arasında ise aşağıdaki şirketler yer alıyor:
- 1 milyon 464 bin 292 dolar ile Google
- 743 bin 45 dolar ile Microsoft
- 324 bin 568 dolar ile Brown & Brown
- ve 239 bin 394 dolar ile Johnson & Johnson
HARRİS UZAK ARA ÖNDE
Öte yandan Forbes, Ağustos 2024 sonu itibarıyla başkan yardımcısı Harris'in, eski başkan Trump'tan 100 milyon dolardan daha fazla nakit parası olduğunu bildirildi.
Harris, ağustos ayını da Trump'tan çok daha fazla nakit ile kapatmıştı. Harris'in 235,5 milyon dolarına karşılık Trump'ın elinde 134,6 milyon dolar bulunuyordu. Sadece Ağustos ayında Harris'in kampanyası 189,6 milyon dolar toplarken, Trump'ın kampanyası 44,5 milyon dolarda kaldı.
Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, 10 Eylül'de Trump'la yapılan münazaranın hemen ardından 24 saat içinde 47 milyon dolar toplandığını doğruladı.
Bu, başkan yardımcısının adaylığını ilan ettiğinden beri elde edilen en büyük tek günlük bağış oldu.
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