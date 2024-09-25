ABD'de seçim maratonu başladı... Hangi küresel şirket, hangi adayı destekliyor?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:12

Güncelleme: 25.09.2024 - 13:12

World of Statistics tarafından açıklanan verilere göre, Eylül 2024 itibariyle Harris'e en büyük maddi destek Microsoft ve Google gibi bilişim devlerinden gelirken; Trump, en büyük desteği Boeing, American Airlines ve Walmart gibi büyük şirketlerden aldı.

Buna göre, eski başkan Donald Trump'ın ilk dört bağışçısı arasında, Eylül ayında yaptıkları bağışlara göre sırasıyla aşağıdaki şirketler yer alıyor:

134 bin 174 dolar ile American Airlines

83 bin 908 dolar ile Walmart

82 bin 761 dolar ile Boeing

ve 69 bin 552 dolar ile Lockheed Martin

Harris'in ilk dört bağışçısı arasında ise aşağıdaki şirketler yer alıyor:

1 milyon 464 bin 292 dolar ile Google

743 bin 45 dolar ile Microsoft

324 bin 568 dolar ile Brown & Brown

ve 239 bin 394 dolar ile Johnson & Johnson

HARRİS UZAK ARA ÖNDE

Öte yandan Forbes, Ağustos 2024 sonu itibarıyla başkan yardımcısı Harris'in, eski başkan Trump'tan 100 milyon dolardan daha fazla nakit parası olduğunu bildirildi.

Harris, ağustos ayını da Trump'tan çok daha fazla nakit ile kapatmıştı. Harris'in 235,5 milyon dolarına karşılık Trump'ın elinde 134,6 milyon dolar bulunuyordu. Sadece Ağustos ayında Harris'in kampanyası 189,6 milyon dolar toplarken, Trump'ın kampanyası 44,5 milyon dolarda kaldı.

Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, 10 Eylül'de Trump'la yapılan münazaranın hemen ardından 24 saat içinde 47 milyon dolar toplandığını doğruladı.

Bu, başkan yardımcısının adaylığını ilan ettiğinden beri elde edilen en büyük tek günlük bağış oldu.