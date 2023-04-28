ABD'li Senatör Menendez, Erdoğan ve Putin'i 'tehlikeli' olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:53

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:53

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komite Başkanı Bob Menendez, Yunanistan, GKRY ve İsrail ile ABD (3+1) arasındaki enerji ağırlıklı üçlü formatın öneminin yanı sıra işbirliği alanlarının "genişletilmesi ve derinleştirilmesi" gerektiğini söyledi.

Menendez, "Yunanistan-GKRY-İsrail üçlü formatı, artı ABD, enerjiden daha fazlası olmalıdır. Askeri ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlik olmalıyız. Yunanistan, GKRY ve İsrail ile ortak kabiliyetlerimiz Doğu Akdeniz'de gelecekteki saldırıları caydırmak için hayati önem taşıyacaktır" diye konuştu.

Türkiye ve Rusya'ya dikkat çeken Menenez, "Erdoğan ya da Putin gibi tehlikeli liderler enerjiyi bir silah olarak kullanmayı deneyebilirler. Böyle bir saldırıya karşı en iyi savunma, demokratik değerlerini savunmaya istekli, benzer düşünen ortaklarla güçlü ittifaklara sahip olmaktır. Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD, bu tür ortak çıkarlar ve değerlerle birleştiğine inandığım devletlerdir" dedi.

Menendez, Yunanistan ve GKRY ile ilişkilere değinerek, "GKRY'te silah satışı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve Yunanistan'ın bir sonraki F-35 alıcısı olmaya hazır olması da dahil olmak üzere bazı değişikliklerin uygulanmaya başladığını görmeye başladık" dedi.