ABD'de silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:24
ABD'de silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı
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ABD'nin Florida eyaletinde Fort Pierce ilçesindeki bir parkta yapılan Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.


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