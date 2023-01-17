ABD'de silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı
ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde Fort Pierce ilçesindeki bir parkta yapılan Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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