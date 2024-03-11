ABD’de TikTok yasaklanabilir: Trump ‘ulusal bir tehdit’ dedi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 20:21

Güncelleme: 11.03.2024 - 20:26

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yasa tasarısının onaylanmasının ardından CNBC kanalına konuştu. Trump, TikTok’un ulusal bir tehdit olduğunu söyleyerek, bu tehdidi Meta’nın Facebook’una benzetti ve şunları ekledi:

“Facebook'un büyüklüğünü iki katına çıkarmayı düşünmüyorum. Eğer TikTok'u veya diğerlerini yasaklarsanız, çoğunlukla Facebook büyük bir kazançla çıkacak."

TikTok’un ulusal güvenlik ve veri gizliliği konusundaki endişelerini kabul eden Trump, platform için “İyi yönleri de çok kötü yanları da var” dedi.

ABD'DE TİKTOK TARTIŞMASI

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi’nin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrenin TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını ifade etmişti.

TikTok konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: ABD'de TikTok'un tamamen yasaklanması. Hükümet 170 milyon Amerikalının anayasal haklarından olan özgür ifade hakkını elinden almaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

BIDEN DA KULLANIYOR

Hükümetinin TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunmasına karşın Biden'ın 5 Kasım'da yapılması planlanan 2024 başkanlık seçimleri kampanyası, ekibi tarafından TikTok üzerinden de yürütülüyor.

Başkanlığı döneminde Trump, WeChat ve TikTok uygulamalarının yasaklanması yönünde karar almış, sonrasında kararı iptal etmişti.