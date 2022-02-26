Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunuzu geri çekin
Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.
Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor.
Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin’e seslenmek için kamerasının karşısına geçti.
Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, "Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin" ifadelerini kullandı.
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