ABD'den Aden Körfezi'nde operasyon: 5 kişi yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:05
ABD'den Aden Körfezi'nde operasyon: 5 kişi yakalandı
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CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi.

ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği ve geminin serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu silahlı kişilerin USS Mason destroyeri tarafından yakalandığı anlatılan açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvende olduğuna işaret edildi.

Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.


ABD Aden Körfezi

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