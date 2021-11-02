ABD'den aşıyla ilgili yeni karar... Tarih verildi

02 Kasım 2021 Salı, 09:25

ABD'de 5-11 yaş grubundaki çocuklara Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının bu hafta içinde yapılmaya başlanacağını açıklanırken, başlangıç için ayrılan 15 milyon aşının büyük bölümünün gelecek haftadan itibaren aşı merkezlerine sevk edileceği belirtildi.

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, çocuklar için özel olarak formüle edilmiş milyonlarca doz aşının birkaç gün içinde dağıtım merkezlerine ulaştırılacağını ve bu yaş grubunda yer alan 28 milyon çocuk için yeterli doz aşının mevcut olduğunu söyledi.

"AŞILAMAYA HAZIRIZ"

Zients gazetecilere dün yaptığı açıklamada, "Aşılamaya hazırız, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin de (CDC) kararı bekleniyor. 8 Kasım haftasından itibaren 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşılama yapılacak" dedi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer Inc ve BioNTech SE'nin koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklara uygulanmasına izin verdi. Böylece bu aşı ABD'deki küçük çocuklara uygulanabilecek ilk koronavirüs aşısı oldu.

Artık aşının nasıl uygulanacağı konusunda CDC'nin alacağı karar bekleniyor. CDC danışmanları aşılama planını bugün ele alacak ve karar bunun ardından açıklanacak.