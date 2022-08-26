ABD'den Avustralya’ya askeri helikopter satışına onay
ABD, Avustralya’ya askeri helikopter satışına onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avustralya’ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdiği bildirildi.
Pentagon, Avustralya’nın 40 adet UH-60M Black Hawk tipi helikopter satın almak istediğini ve ana yüklenicinin Lockheed Martin firması olacağını ifade etti.
Pentagon’un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise muhtemel satış hakkında Kongre’yi bilgilendirdi.
Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmaya çalışırken, Avustralya son birkaç yıldır savunma harcamalarını artırıyor. Geçtiğimiz yıl Avustralya, ABD ve İngiltere’den nükleer denizaltı satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’ya mobil roketatarlar ile diğer müttefiklerine 3,1 milyar dolara varan çeşitli silah satışlarını onaylamıştı.
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