ABD'den Gazze açıklaması: Kabul edilemez

Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:38

Güncelleme: 05.03.2024 - 08:38

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına değinen Miller, söz konusu olayın, insanların gıda, su ve ilaç konusunda çaresiz olduklarını "acı verici bir şekilde ve açıkça ortaya koyduğunu" söyledi.

Miller, "Ebeveynler çocuklarını nasıl besleyecekleri konusunda çaresiz kalmış durumda. Birçoğu bir sonraki öğünün nereden geleceğini veya gelip gelmeyeceğini bilmiyor" dedi.

Gazze'deki insani durum konusunda "son derece endişeli" olduklarını belirten Miller, "Durum kesinlikle kabul edilemez. İşte bu nedenle ABD, mümkün olduğu kadar çok kanal aracılığıyla Gazze'ye yapılan yardımı artırmaya ve sürdürmeye odaklanıyor" diye konuştu.

Miller, Gazze'nin kuzeyine yapılan gıda teslimatlarının artırılmasını kolaylaştırması için İsrail hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Gazze'ye büyük bir yardım akışına izin verecek ve dağıtım sorunlarını hafifletecek bir rehine anlaşması yoluyla geçici bir ateşkes için baskı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanmasının" yer almasına rağmen İsrail güçlerinin sadece geçen hafta, 2 gün içinde insani yardım almaya çalışan sivilleri hedef aldığı saldırılarında 127'den fazla Filistinli ölmüş, 760'ı aşkın Filistinli yaralanmıştı.