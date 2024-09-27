ABD başkanlık seçimi Kamala Devi Harris (2)

27 Eylül 2024 Cuma

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), Donald Trump ve Kamala Devi Harris arasındaki “başkanlık” seçimi yarışı, 5 Kasım yaklaştıkça daha da hızlanıyor.

Trump’ın görevdeyken “nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD’ye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının” ardından Harris, kararnameyi kınadı ve bunu “Müslüman yasağı” olarak adlandıranlardan biri olmuştu.

Harris’i seçimde, eski başkanlar Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama’lar da destekliyorlar.

Harris, 2019’da Demokrat Parti’den başkan adaylığını istemiş, ancak önseçimlerden önce yarıştan çekilmişti. Başkan Joe Biden, onu “başkan yardımcılığına” aday olarak seçmiş ve 2020 seçiminde Trump ve yardımcı adayı Mike Pence’yi yenmişlerdi.

Başkanlık adaylığının ilk 24 saatlik kampanyasında, şimdiye kadar bir başkan adayının tek günde topladığı bağışlarda, “en yüksek tutar” olan 81 milyon dolar bağış topladı.

Seçilmesi halinde Harris, “ABD’nin ilk kadın ve ilk Asyalı-Amerikalı başkanı” ve Barack Obama’dan sonra ikinci “Afro-Amerikalı başkanı” olacak.

Seçim kampanyasında, “asla ölüm cezası istemeyeceği sözünü” verdi. Harris, 2004’te bir polisi öldüren katile, 2009’da bir adam ile iki oğlunu öldürene, bir çete üyesine “ölüm cezası” vermemişti.

Okullarda “eşcinsellik (LGBT)” ve gençlere yönelik nefret odaklı olaylar için “nefret suçları birimi” oluşturmuş, bu konudaki yasaları desteklemişti.

Bölge savcısı olarak “çevre suçları birimini” kurmuştu. Artan cinayetleri düşürmek için “ilkokul çocuklarının okuldan kaçmalarını” önlemeye yönelik mücadeleye öncülük etmişti.

Çocukları en az 50 gün okula gitmeyen altı ebeveyne ceza vermiş, San Francisco’da çocuklarının okuldan kaçmalarını önlemeyen yetişkinleri, ilk kez yargılamıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI TİM VALZ

ABD “başkanlık adayı” Kamala Harris, “başkan yardımcısı adayının” Minnesota Valisi Tim Valz (60) olduğunu açıkladı.

Emekli bir lise öğretmeni olan Valz, Amerikan futbolu koçluğu yapmış, “Ulusal Muhafızlarda” görev almış, Trump’a yönelik siyasi iğnelemelerle öne çıkıştı.

Valz’ın, Trump için “tuhaf biri” ifadesi partisince de benimsendi.

Valz, 2018’de Minnesota valisi olmadan önce, 12 yıl Kongre’de görev yaptı.

Valz, Cumhuriyetçi muhalefete karşı halktan biri gibi yalın, ancak sivri dilli bir yaklaşım getiriyor.

Valz, yaz aylarında çiftçiliğin ve avcılığın yanı sıra, 17 yaşında “Ulusal Muhafız Ordusu’na” katılarak bu gönüllü kuvvetlerde 24 yıl görev yapmıştı.

Bir devlet okulunda yönetici olan babası akciğer kanserinden ölmeden önce, 19 yaşındaki oğlunu orduya katılmaya teşvik etmişti.

Öğretmenlik diplomasına sahip olan Valz, Çin’de 1989’da “Tiananmen Meydanı” katliamı sırasında, Çin’de bir yıllık öğretmenlik görevi üstlendi.

Daha sonra eşi Gven Vhipple ile Çin’de balayı yaptı ve ABD’li öğrenciler için Çin’e yaz eğitim gezileri düzenledi.

Ayrıca, “eşcinselliğin” büyük ölçüde hoş karşılanmadığı bir dönemde okulun “eşcinsel-heteroseksüel ittifakının” fakülte danışmanı olmayı kabul ederek takdir topladı.

2006 yılında Kongre’ye ilk kez aday olmasını sağlayan bağlantıları kurmuş, Güney Minnesota’da kırsal ve Cumhuriyetçi eğilimli bir bölgede aday olmuş ancak kaybetmişti.

Daha sonra, Kongre’de geçirdiği 12 yıl boyunca ideolojisini tanımlamak zordu.

“Asgari ücretin” artırılmasına yönelik bir yasa tasarısı da dahil olmak üzere, “emek yanlısı” önerileri destekleyenlerden biri oldu.

Bir zamanlar kampanyasına bağışta bulunan silah yanlısı “Ulusal Silah Derneği (NRA)” tarafından desteklenen Valz, bir okul saldırısından sonra “saldırı silahlarının yasaklanması” lehinde konuştu ve bu derneğin desteğini kaybetti.

Valz, 2018 Minnesota valilik yarışını 11 puandan fazla farkla kazandıysa da ilk dönemi “COVID salgını” ve 2020’de bir polis memurunun George Floyd adındaki bir zenciyi öldürmesinin gölgesinde kaldı.

Valz yeniden vali seçilmiş ve ikinci döneminde Demokratların eyalet yasama meclisini tek sandalye farkla kontrol ettiği yoğun bir dönemi yönetmişti.

Demokratlar “kürtaj hakkını” güvence altına aldı, “ücretli aile ve hastalık iznini” yürürlüğe soktu, “silah yasalarını” güçlendirdi, (esrar kökenli) “marihuanayı” eğlence amaçlı kullanımı için yasallaştırdı.

Başkan adayları anket sonuçları...

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