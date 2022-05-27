ABD'den Mısır'a teçhizat satışı: 2,6 milyar dolarlık helikopter tedarik edildi

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:18

ABD, Mısır'a yönelik yeni teçhizat ve ekipman satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 2,6 milyar dolar olan CH-47F tipi helikopter ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 23 Chinook helikoperi, 56 yedek motor ve bunlara ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Ajanstan yapılan iki ek açıklamada ise Avusturalya'ya tahmini değeri 385 milyon dolar 20 adet HMARS roket sisteminin satışına, Hollanda'ya ise tahmini değeri 117 milyon dolar olan AIM-9X Block II Füze ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verildiği kaydedildi