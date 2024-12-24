ABD'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’ye düzenlenen hava saldırısında 2 IŞİD'li teröristin öldürüldüğünü, 1’inin yaralandığını açıkladı. Saldırıda, silah dolu bir kamyonun da imha edildiği bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir IŞİD hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, daha önce Baas rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 IŞİD’lı teröristin öldürüldüğü, 1’inin ise yaralandığı belirtildi.
Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, “Bu hava saldırısı, bölgedeki ortaklarıyla birlikte CENTCOM’un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik sivil ve askeri saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltma ve engelleme taahhüdünün bir parçasıdır” denildi.
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