ABD'den Tayvan uyarısı: Xi Jinping döneminde savaş mümkün

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:20

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Asya-Pasifik'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wendy Sherman, ABD'nin Çin ile Tayvan arasında savaş olasılığını kabul ettiğini söyledi.

Sherman, ABD'nin böyle bir savaş girişimini önlemeyi amaçladığını dile getirdi.

Sherman, "Tayvan Boğazı'nda neredeyse 50 yıldır barış var ve biz bu barış ve istikrarı korumak istiyoruz. Ancak Xi Jinping'in tam kontrolü elinde tuttuğu bir ortamda savaşın potansiyel olarak mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.