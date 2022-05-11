ABD'den Ukrayna'ya ek yardım: Temsilciler Meclisi onayladı
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı .
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye sunduğu 33 milyar dolarlık yardım paketi talebini oyladı.
Fon miktarı 40 milyar dolara yükseltilirken yardım paketi talebi, 57 vekilin "hayır" oyuna karşı 368 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.
Söz konusu fonun büyük çoğunluğu Ukrayna'ya savunma yardımına ayrılacak.
Paketin resmileşmesi için Senato'nun onayını alması, daha sonra da Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.
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