ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım: Ayrıntıları açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya, aralarında çeşitli top mermisi ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:29
ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım: Ayrıntıları açıklandı
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma desteği öngören tasarının yasalaşmasından sonraki 5. ilave askeri yardımın onaylandığı belirtildi.

Buna göre toplam değeri 275 milyon dolar olan ilave savunma yardımında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 milimetre ve 105 milimetre topçu mermileri, güdümlü füzeler, Javelin füzeleri ile diğer silah ve mühimmatlar yer alacak.

Pentagon, Ukrayna'ya yeni askeri yardımların süreceğini ve Rusya'nın Kharkiv'e yaptığı son saldırıları püskürtmesi konusunda Ukrayna ordusuna önemli bir destek sağlayacağını da kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 6 ay süren Ukrayna'ya yeni askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri destek öngören paketi imzalamıştı.


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