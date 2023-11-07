AB'den Gazze açıklaması: 'İki devletli çözüm' vurgusu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğünü belirterek "Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrımı ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledim" ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'i ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Abdullah ile Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını duyurdu.
Abdullah'ın, istikrarın sağlanmasında hayati rolü olduğunu vurgulayan von der Leyen, şunları kaydetti:
"Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrımı ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledim."
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- 'Kılıçdaroğlu evdeyken çekilmeyi kabul etti'