AB'den Gazze açıklaması: 'İki devletli çözüm' vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğünü belirterek "Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrımı ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledim" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:18
AB'den Gazze açıklaması: 'İki devletli çözüm' vurgusu
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'i ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Abdullah ile Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını duyurdu.

Abdullah'ın, istikrarın sağlanmasında hayati rolü olduğunu vurgulayan von der Leyen, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmemesi konusundaki tavrımı ve AB'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledim."


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