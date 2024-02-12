Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 20:24

Güncelleme: 12.02.2024 - 20:24

Beşiktaş'ın Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi için Polonya'dan yeni bir açıklama geldi.

Legia Varşova, Arnavut futbolcunun Beşiktaş'a transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da sürece dahil olduğu şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'HABERLER ASILSIZDIR'

Legia Varşova'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Ernest Muçi'nin transferine karıştığı iddiasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Gazetecilerin yaratıcılığını biliyoruz ancak bu sefer hayal güçleri fazla ileriye gitmiş" denildi.