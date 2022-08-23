AB'den Türkiye'ye mesaj: Rusya üzerindeki etkinizi kullanın
AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi.
Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Borrell, Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye’nin rolünü vurguladığını aktararak, AB’nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.
Borrell ayrıca, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim" ifadesini kullandı.
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