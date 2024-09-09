ABD'li askeri öğrenci yatağında ölü bulundu: 'Yıkılmış durumdayız...'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:14

Güncelleme: 09.09.2024 - 11:14

ABD'nin Colorado eyaletindeki Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencisi Avery Koonce'un, kaldığı yurt odasında ölü bulunduğu bildirildi.

Teksas doğumlu Koonce'un, “yatakhanesinde bilinçsiz bir şekilde bulunduğu” ve ilk müdahale ekiplerinin hayat kurtarma girişimlerinin başarısız olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

2028 yılında akademiden mezun olacağı belirtilen Koonce, kadın atletizm takımının bir üyesiydi.

Akademi Müfettişi Korgeneral Tony Bauernfeind, “İnanılmaz bir takım arkadaşımızı kaybettik. Sadece kısa bir süre bizimle birlikte olan Avery, birliğini, üniversiteler arası takımını ve sınıfını olumlu yönde etkiledi ve kaybı ABD Hava Kuvvetleri Akademisi (USAFA) genelinde hissedilecek” diye konuştu.

Okuduğu lisenin müdürü Tommy Hooker, “O bizim lisemizin özüydü. Çok yönlü bir öğrencide olmasını isteyeceğiniz her şey onda var. Toplum olarak ne hissettiğimizi şaşırmış durumdayız. Yıkılmış durumdayız” açıklamasında bulundu.

Koonce'u, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'ne katılması için aday gösteren ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pete Sessions da “Koonce'un kaybını duymaktan büyük üzüntü duyduğunu” söyledi.

Sessions, “ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nde başarılı olmak için iyi hazırlanmış, düşünceli ve açık sözlü genç bir kadındı... Koonce olağanüstü bir liderdi ve kaybı Teksas'taki ailesi ve USAFA'daki arkadaşları tarafından hissedilmektedir” dedi.