ABD'li eski diplomata 'sahtekarlık' suçlaması: Covid-19 testinin sahte çıkmasını istedi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:35

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:35

ABD merkezli Axios portalının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin bir raporuna dayandırdığı haberine göre, Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan Mazlahatgüzarı Ross Wilson'un, ABD elçilik personelini tahliye ettikten sonra, bir çalışana hasta olduğunu gizlemek ve ABD'ye uçmak için sahte Covid-19 testi yaptırması talimatını verdiği ileri sürüldü.

Axios, rapordan alıntı yaparak, “Büyükelçi Wilson bir çalışanından Covid-19 testinin sahte çıkmasını istedi, böylece hemen ABD'ye geri uçabilecekti” ifadelerine yer verdi.

Axios'un açıklamasına göre Wilson, “ABD'nin seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek tahliye edildikten sonra Doha'dan ABD'ye dönebilmek için” çalışanından testinin pozitif çıktığını gizlemesini istedi.

Raporda ayrıca, Wilson'ın tahliye planları henüz onaylanmamış olmasına rağmen Temmuz ayında izne ayrıldığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2021'in başlarında Taliban, Afgan hükümet güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştırdı, 15 Ağustos'ta Kabil'e girdi ve ertesi gün savaşın bittiğini ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ağustos 2021'de yaptığı açıklamada, Afganistan'daki ABD Büyükelçiliği personelinin tamamen Kabil havaalanına tahliye edildiğini açıkladı.

31 Ağustos'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, Wilson'ın son tahliye uçuşuyla ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Politico, daha sonra Wilson'a koronavirüs teşhisi konulduğunu bildirdi.

Ross L. Wilson (22 Ağustos 1955 doğumlu), 2020-2021 yılları arasında ABD'nin Afganistan maslahatgüzarı olarak görev yapmış Amerikalı bir diplomattır. Wilson, 2005-2008 yılları arasında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, 2000-2003 yılları arasında ise ABD'nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.