ABD'li din adamı Gleason, ABD'nin 'Tanrı'ya ve Hristiyanlığa karşı' olduğunu ileri sürdü

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:17

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:17

ABD'den, Rusya'ya taşınan Yaroslavl Bölgesi Krasnovo köyündeki Epiphany Kilisesi'nin din adamı Rahip Joseph Gleason, "Batı'daki binlerce Hristiyan'ın Rusya'ya taşınmak istediğini" ileri sürdü.

RIA'ya konuşan Joseph Gleason, "bürokratik zorluklar olmasına rağmen ABD, Avustralya, Kanada ve İngiltere'den binlerce insanın Rusya'ya taşınmak istediğini" öne sürdü.

Gleason, "Tanrı'nın burada olduğunu, gerçek inancın burada olduğunu biliyorlar. Ben de ABD Yüksek Mahkemesi eşcinsel evliliklere izin verdiği için Rusya'ya taşındım. Amerika'nın Tanrı'ya, Hristiyanlığa karşı olduğunu anladım. Ailem ve ben Tanrı'ya dönen bir ülkede yaşamak istedik" diye konuştu.

"AMERİKALILAR, RUSYA'YA KARŞITI DEĞİL"

Gleason'a göre, ABD'deki pek çok insanın "Rusya karşıtı" olmadığını, ancak ABD'deki "şeytani" gücün, "sadece Rusya'ya değil, Amerikalıların kendilerine de karşı" olduğunu öne sürdü.

Gleason "ABD'de çok az Ortodoks Hristiyan var. Çok sayıda Protestan ve Katolik var, onlar da eşcinsel evliliğe, transseksüel ideolojiye ve benzerlerine karşılar. Bu nedenle, onlara gerçek Rusya'yı -kiliseyi, aileleri, yaşam sevincini- göstermemiz gerekiyor, ancak bunu sadece Batı'da engellenen medyada değil, aynı zamanda internette, sosyal ağlarda, bloglarda da göstermek için çok sayıda insan gerekiyor" dedi.

Joseph Gleason'ın, önceden Teksas eyaletinde yaşadğı, daha sonra Illinois'deki Antakya Ortodoks Kilisesi tapınağında görev yaptığı ve 2017'de çocuklarıyla birlikte Rusya'ya, Büyük Rostov yakınlarına taşınarak Rus Ortodoks Kilisesi'nin rahibi olduğu biliniyor.