Bir ilki başardı: ABD Açık'ta zafer Jannik Sinner'in!

İtalyan raket Jannik Sinner, Amerika Açık finalinde karşılaştığı ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bir ilki başardı: ABD Açık'ta zafer Jannik Sinner'in!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 23:47

ABD Açık'ta şampiyon Jannik Sinner oldu.

Sezonun son grand slam turnuvası olan 2024 ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile ABD'li raket Taylor Fritz karşı karşıya geldi.

BİR İLKİ BAŞARDI

New York'un Arthur Ashe stadyumunda oynanan mücadeleyi Sinner, 6-3, 6-4, 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyon oldu. 23 yaşındaki tenisçi aynı zamanda ABD Açık'ta şampiyon olan ilk İtalyan tenisçi olmayı başardı.

İtalyan raket bu şampiyonlukla birlikte 2024 Avustralya Açık'tan sonraki ikinci grand slam zaferine ulaştı.


Etiketler: #jannik sinner #taylor fritz #ABD Açık #tenis

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