ABD'li Kongre üyesinden İsrail'e kınama: 'Eygi'nin ölümü için bağımsız soruşturma yapılmalı'

ABD Kongre üyesi Chuy Garcia, Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesini şiddetle kınadığını ve bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'li Kongre üyesinden İsrail'e kınama: 'Eygi'nin ölümü için bağımsız soruşturma yapılmalı'
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 07:28

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Garcia, X'teki hesabından Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Garcia, açıklamasında, "Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail işgalini protesto eden bir Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyorum ve ailesinin bağımsız soruşturma çağrısını destekliyorum" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.


Etiketler: #ABD #ABD Kongre #Ayşenur Ezgi Eygi #kınama

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