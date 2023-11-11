Hamas'tan İsrail açıklaması: 'Bedelini ödeyecek'
Hamas, Gazze'ye saldırı üstüne saldırı gerçekleştiren İsrail'e ilişkin açıklama yaptı. Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırgan tutumuna ilişkin "bedelini ödeyecek" ifadesinde bulundu.
İsrail'e yönelik 7 Ekim günü düzenledikleri "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası kendilerinde sıkça söz ettiren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'de düzenlediği agresif tutuma ilişkin açıklamada bulundu.
Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, "İsrail ordusunun ulaştığı tek hedef, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği vahşet ve katliamlardır. Düşman bir gün ya da bir saat bile rahat yüzü görmeyecek ve saldırganlığının bedelini ödeyecek" ifadesinde bulundu.
İsrail'in Gazze'deki kara harekatının başlamasından bu yana 160 İsrail askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, "İsrail ordusu çetin bir direnişle karşı karşıya. Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Toprağın altından, üstünden ve enkazın altından çıkan savaşçılarımız, düşmanı şaşırtıyor. Düşman tanklarını ve buldozerlerini yok ediyor" dedi.
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